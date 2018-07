Em Xangai, escolas ensinam todas as matérias em inglês Há uma certa moda de estudar mandarim, dada a ascensão econômica da China, mas os chineses estão aprendendo inglês maciçamente. Apesar da enorme distância entre as duas línguas e do histórico isolamento da China, o país ficou dez posições acima do Brasil no ranking. A Education First normalmente não mantém escolas físicas, mas na China possui uma rede e o país representa uma de suas maiores operações no mundo.