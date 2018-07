Emapa fatura R$ 13,5 milhões

A 45.ª edição da Emapa, em Avaré (SP), movimentou R$ 13,5 milhões nos 9 leilões que realizou. Ao todo, foram comercializados 340 animais das raças nelore, brahman, gir, girolando, angus e santa gertrudis.

Em 16 dias de exposição, 3.072 animais, entre raças bovinas e equinas, passaram pela feira para participar dos julgamentos, que foram realizados em dois turnos. No primeiro turno estavam presentes animais das raças nelore, manga-larga marchador, bretão, percheron e clydesdale. No segundo turno, compareceram ao parque de exposições as raças angus, brahman, bonsmara, simental, guzerá, gir, girolando e santa gertrudis e as raças equinas manga-larga paulista e muares.

A melhor. "Esta edição foi a melhor que realizamos nos últimos anos", afirmou o vice-presidente da Emapa, Heitor Pinheiro Machado. "Podemos afirmar isto considerando a qualidade dos animais apresentados em pista, em leilões e também a presença maciça de centenas de criadores que vieram de todos os Estados do Brasil."