Emapa terá 9 leilões

Começa no sábado, no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, em Avaré (SP), a 45ª edição da Exposição Municipal Agropecuária de Avaré (Emapa), evento que abre o calendário de exposições pecuárias do ano. A mostra, que segue até 14 de março, contará com a participação de cerca de 3 mil animais, de nove raças bovinas e cinco raças equinas, divididos em dois turnos.

Para esta edição, que terá espaço de 430 mil metros quadrados, estão programados nove leilões, de cinco raças bovinas (Veja quadro). Logo no primeiro turno, de 4 a 6 de março, a raça nelore terá quatro remates. No segundo turno, a partir do dia 11 de março, haverá leilões das raças simental, brahman, girolando, santa gertrudis e gir leiteiro. No primeiro turno, que ocorre de sábado até 7 de março e em que estão programadas as atividades da raça nelore, a previsão é receber cerca de 1.300 animais em pista de julgamento. Também no primeiro turno a mostra receberá em pista cavalos das raças bretão, percheron e manga-larga marchador.

Já no segundo turno, de 8 a 14 de março, participarão as raças bovinas brahman, simental, angus, santa gertrudis, limousin, guzerá, gir e girolando.

AGENDA

Nelore das Águas, dia 4/3, às 20 h

Tradição HRO, dia 5/3, às 20 h

Qualidade Nelore, dia 6/3, às 13 h

Leilão Oficial Agrozurita, dia 6/3, às 20 h

Leilão da Raça Simental, dia 11/3, às 20 h

Leilão Brahman Imperial, dia 12/3, às 20 h

Leilão da Raça Girolando, dia 12/3, às 20 h

Leilão da Raça Santa Gertrudis, dia 13/3, às 20 h

2.º Leilão Gir Leiteiro, dia 13/3, às 13 h