Emapa vai reunir 3 mil animais

Começa na sexta-feira e segue até 15 de março a 44ª edição da Exposição Municipal Agropecuária de Avaré (SP) - Emapa 2009, que, este ano, deve reunir 3 mil animais, de dez raças. O evento, que abre o calendário de exposições pecuárias deste ano, será realizado no Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel.

Programação: julgamentos e leilões serão feitos em dois turnos

Considerada a maior pista de gado nelore do País, a Emapa 2009 já confirmou a realização de dez leilões. O primeiro turno terá cinco remates de animais nelores e o segundo será dedicado a outras raças (brahman, simental, angus, gir, santa gertrudis, limousin, guzerá e manga-larga).

A entrada dos animais do primeiro turno ocorre já na sexta-feira e os julgamentos estão marcados para 3 a 8 de março. O primeiro leilão, no dia 4, será o Leilão Nova Geração; dia 5 ocorre o Leilão Tesouros do Nelore; dia 6 é a vez do Leilão HRO, e dia 7 ocorrem dois leilões: o Qualidade Nelore e o Leilão Agrozurita. Paralelamente ao primeiro turno, também serão realizadas provas de marcha de muares, conforme os organizadores da feira.

O segundo turno começa dia 9 e os julgamentos ocorrem entre os dias 12 e 15 de março. No dia 13 haverá leilões de animais brahman e santa gertrudis; no dia 14 serão ofertados animais brahman, guzerá (remate virtual) e gir. Em 2008 os sete leilões realizados durante a Emapa arrecadaram mais de R$ 15 milhões.

Pista coberta

De acordo com o presidente da Emapa 2009, Ademir Belinato, a expectativa é superar os resultados do ano passado. "Este ano é esperado público de 10 mil pessoas, entre criadores, expositores e profissionais do setor agropecuário."

Para garantir maior conforto aos animais, expositores e visitantes, a novidade preparada para esta edição, segundo Belinato, é a cobertura da pista de julgamento, que possui 1.800 metros quadrados. "Também haverá acomodação especial para criadores e assistentes de julgamentos."

INFORMAÇÕES

Site: www.emapaavare.com

Tel.: (0--14) 3732-1608