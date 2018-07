Embaixada dos EUA na Indonésia solta alerta de segurança para Surabaya

"A embaixada dos EUA tomou conhecimento de uma potencial ameaça contra hotéis e bancos associados aos EUA em Surabaya, Indonésia", disse a embaixada em comunicado publicado em seu site.

"A embaixada dos EUA recomenda elevada vigilância e conscientização de seus arredores quando da visita de tais facilidades", disse. O comunicado não deu mais detalhes.

A Indonésia é considerada como tendo sido em grande parte bem sucedida ao reprimir grupos militantes internos após múltiplos ataques na década de 2000, com estrangeiros e instituições do Estado como alvos.

As autoridades, no entanto, têm levantado preocupações nos últimos meses com mais de centenas de cidadãos indonésios tentando viajar para a Síria e Iraque para lutar ao lado de militantes da organização Estado Islâmico.

(Reportagem de Kanupriya Kapoor)