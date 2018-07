Embaixada pede mensagem a William e Kate na internet O casamento do príncipe William com Kate Middleton virou motivo para todo tipo de comemoração. Em Brasília, a embaixada britânica decidiu usar as redes sociais Facebook e Twitter para pedir mensagens aos noivos. Além disso, os seguidores são convidados a compartilhar suas histórias de romance. Em troca, será sorteada uma moeda de cinco libras comemorativa do casamento.