Embaixador brasileiro em Honduras está fora de risco O embaixador brasileiro em Honduras, Michael Fraser Neele, que estava no avião da empresa Taca que derrapou ontem ao aterrissar no aeroporto de Tegucigalpa, está internado num hospital particular. Neele sofreu fraturas múltiplas e sua mulher, Janneth Shantall, morreu no acidente, informou uma funcionária da embaixada brasileira em Honduras. A embaixada disse não ter informações mais detalhadas sobre o estado de saúde de Neele, mas segundo o Itamaraty - que até ontem à noite se recusava a confirmar oficialmente a morte da embaixatriz - ele já estava fora de perigo. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, ele estava internado em um hospital particular na capital salvadorenha. O diplomata brasileiro foi indicado para o cargo em agosto. Antes de Honduras, Neele trabalhou no Líbano, na Turquia, na Itália e no Azerbaijão. Com Janneth, o número de mortes do acidente subiu para cinco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.