Embaixador da França já está no País

Os atestados, disse Vandoorne, já ficarão disponíveis para os parentes das vítimas também no Brasil. O embaixador chegou ao Rio hoje e, ainda pela manhã, reuniu-se com os parentes da vítimas concentrados no Hotel Guanabara. Iniciou o encontro falando sobre a dor e o luto da situação e seguiu com as orientações administrativas. Ele não quis especular sobre as causas mais prováveis do acidente. Em rápida entrevista, concedida na porta do hotel, ele fez uma declaração sucinta: "Espero que as vítimas não tenham sofrido".

A previsão é de que o embaixador siga na noite de hoje para Recife, para entrar em contato com as autoridades militares encarregadas da coordenação dos trabalhos de busca e recolhimento de corpos e destroços do avião. De lá, seguirá para a Brasília. Vandoorne permanece no País até quarta-feira.