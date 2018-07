Embaixador dos EUA visita UPP no Dona Marta, no Rio O embaixador norte-americano no Brasil, Thomas Shannon, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do governo dos Estados Unidos, Shaun Donavan, e do cônsul norte-americano no Rio de Janeiro, Dennis Hearne, estiveram no Morro Dona Marta para conhecer a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) instalada na comunidade da capital fluminense. Segundo Donavan, há interesse do governo dos EUA em colaborar com o projeto.