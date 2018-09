Embaixador paquistanês é solto no Afeganistão

O embaixador paquistanês no Afeganistão, Tariq Azizuddin, foi solto neste sábado depois de três meses de seqüestro. Acredita-se que ele tenha sido levado por insurgentes talebãs. Azizuddin foi seqüestrado em fevereiro em uma estrada entre Peshawar e a capital Cabul. Seu motorista e seu segurança também haviam sido capturados. Os dois também foram soltos. A televisão paquistanesa exibiu imagens de Azizuddin em sua casa, na cidade de Rawalpindi, ao lado de amigos e familiares. O embaixador disse que foi solto na área tribal do Waziristão, no norte. Ele não tinha informações precisas sobre seus seqüestradores. Em abril, ele apareceu em um vídeo divulgado por uma rede de televisão. Na fita, ele afirmava estar em poder de militantes do Talebã. Nas últimas semanas, o governo tem tentado promover trocas de prisioneiros com milícias talebãs, como parte do processo de paz. O governo nega que tenha feito um acordo para libertação de Azizuddin. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.