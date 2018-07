Embaixadores sírios nos Emirados e Chipre desertam-oposição

"O embaixador (Abdelatif al-Dabbagh) está agora no Catar", afirmou o porta-voz Mohammad Sarmini à Reuters, por telefone.

Outro membro do Conselho, Wael Merza, disse antes à Reuters, por telefone, que a embaixadora do país no Chipre, Lamia al-Hariri, havia desertado e estava no Catar.

Autoridades de Chipre disseram não ter informações sobre se Hariri havia deixado o cargo. "Tudo o que sabemos é que ela não está em Chipre", afirmou uma fonte do governo à Reuters.

(Por Regan Doherty e Khaled Yacoub Oweis)