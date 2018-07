EMBAIXO D'ÁGUA A 12ª edição da Padi Dive Festival, maior feira de mergulho da América Latina, traz novidades para os praticantes do esporte. Quem nunca experimentou, pode vestir macacão e cilindro e fazer uma simulação na piscina instalada no local, com a orientação de profissionais. Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Hoje (8), 9h/21h; sáb.(9) e dom.(10), 9h/20h.