Embalagem de 'plástico verde' para filtro solar Neste verão, a Johnson & Johnson coloca no mercado uma linha de embalagens ecologicamente correta. Todos os frascos da linha regular do protetor solar Sundown que estão chegando ao mercado a partir deste mês são feitos de plástico ecologicamente correto. O material, desenvolvido pela Braskem, é composto de 40% de plástico reciclado e 60% de um material derivado do etanol da cana-de-açúcar. As embalagens 'verdes' são identificadas pelo selo I'm Green. Com essa medida, a fabricante desse filtro solar deixará de consumir cerca de 100 toneladas de resina oriunda do petróleo. Com isso, serão 630 toneladas de gás carbônico (CO2) a menos na atmosfera.