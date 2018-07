Embalagem modular é destaque da ABPO A Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) apresenta na Hortitec 2008 o sistema modular de embalagens. As embalagens modulares, conforme a associação, seguem os padrões internacionais e são utilizadas no embarque de flores e frutas destinadas ao exterior, além de preservarem a qualidade dos produtos, da colheita até o consumo final.