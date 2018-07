Embalagens longa vida viram telhas após reciclagem Feitas de papel cartão, alumínio e polietileno, as embalagens longa vida TetraPak podem ser recicladas para a confecção de vários outros produtos, entre eles peças plásticas, placas, telhas e até mesmo móveis. A reciclagem da embalagem começa com o processo de separação dos diversos materiais que a compõem. Para isso, as embalagens são mergulhadas em água. Aqui, você vai saber como as embalagens longa vida são usadas para produzir telhas. Acompanhe passo a passo.