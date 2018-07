Embarcação explode e mata duas pessoas no Pará Duas pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas na madrugada de hoje após uma embarcação explodir no Porto Caravelas, de propriedade particular, na baía do Guajará, em Belém, no Pará. A embarcação, com sete pessoas, estava se preparando para seguir viagem para Cachoeira do Arari com cerca de 600 botijões de gás armazenados no porão, quando houve a explosão, segundo informações do Comandante do Primeiro Grupamento Marítimo Fluvial, major Claudio Tavernard. De acordo com o major Tavernard, as equipes de mergulho e de salvamento conseguiram resgatar os corpos de uma mulher de 33 anos e de um homem de aproximadamente 35 anos. Outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Pronto-Socorro Municipal. A perícia vai analisar o que teria causado a explosão. Colisão Outro acidente com embarcações ocorreu em Outeiro, em Belém. Segundo informações iniciais do major Tavernard, duas embarcações colidiriam e uma pessoa segue desaparecida. Ainda não há informações sobre feridos ou como teria ocorrido o acidente.