Embarcações que naufragaram ontem no Rio são içadas As duas embarcações que naufragaram na manhã de sábado na Baía da Guanabara, no Rio, durante a forte ressaca que atingiu o litoral fluminense neste fim de semana já foram içadas, segundo informações do governo do Rio. Por conta do tamanho das embarcações e do mar revolto, com ondas que alcançavam até 2,5 metros, a operação foi concluída na madrugada deste domingo. Ninguém ficou ferido e não houve vazamento de combustível.