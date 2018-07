Embarque de carne bovina do Brasil cresce 25% em novembro ante 2012 As exportações de carne bovina do Brasil somaram 103,1 mil toneladas em novembro, alta de quase 25 por cento ante igual período do ano passado, dando continuidade às fortes vendas do setor neste ano, apontaram dados da Secretaria de Comércio Exterior divulgados nesta segunda-feira.