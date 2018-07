Embarque de carne de frango do Brasil cai 13% em novembro--Ubabef

O volume menor pressionou a receita com as vendas externas, que caiu para 653,5 milhões de dólares, ou 14,7 por cento.

No acumulado dos onze primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, as exportações registraram uma leve queda de 0,38 por cento em volume, atingindo 3,578 milhões de toneladas.

Durante o período, a receita recuou 6,94 por cento, totalizando 6,987 bilhões de dólares.

A diminuição, no entanto, pode não representar uma queda de fato no desempenho das empresas, disse a Ubabef.

As exportações de novembro do ano passado tiveram um volume acima da média do período, disse o presidente da entidade, Francisco Turra, em nota.

"O que aconteceu, na verdade, é que retomamos (em 2012) a sazonalidade normal dos embarques, com desaceleração nos últimos dois meses do ano", explicou.

O executivo acrescentou que o forte desempenho das vendas para os Emirados Árabes, Iêmen, Turquia, China e Egito, todos com crescimento acima de 10 por cento em 2012, representam "novos caminhos para a expansão dos negócios do setor avícola brasileiro".

Os principais produtos exportados durante o ano foram os cortes de carne de frango, totalizando 1,962 milhão de toneladas, uma alta de 3,8 por cento ante 2011, seguido pelos embarques de frango inteiro e de industrializados, que somaram 1,283 milhão e 167 mil toneladas respectivamente.

(Por Laiz Souza)