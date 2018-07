Embarque de minério da Austrália para China sobe 46% em abril; do Brasil, 12% As exportações australianas de minério de ferro para a China saltaram 45,8 por cento em abril ante um ano atrás, mostraram dados da alfândega chinesa nesta quarta-feira, com as mineradoras avançando com seus planos de expansão para atender à demanda do maior consumidor global.