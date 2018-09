Embarques de açúcar travam portos

Os embarques de açúcar devem atingir volume recorde em junho nos portos do Centro-Sul. "Pelo movimento que estamos vendo, devemos embarcar no Centro-Sul 1 milhão de toneladas a mais que em igual período de 2009", afirmou o diretor técnico da Unica, Antônio de Pádua Rodrigues. Segundo ele, os embarques na região atingiram cerca de 1,9 milhão de toneladas em junho de 2009.

Na entrada do Porto de Santos, no litoral paulista, filas de caminhões esperam para desembarcar açúcar, o que já provocou um aumento de 8% nos preços do frete rodoviário. Segundo explica o diretor-comercial e de logística da Açúcar Guarani, Paulo José Mendes Passos, os portos estão registrando uma concentração pontual de embarque muito maior do que a esperada. Para Passos, o movimento reflete o grande volume de açúcar fixado na bolsa de valores para embarque ainda no primeiro semestre.

"Com a retração das cotações do açúcar depois das fortes altas verificadas no início do ano, os países consumidores que precisavam recompor estoques partiram para as compras, o que está provocando este gargalo logístico em Santos", disse o diretor-comercial e de logística da São Martinho, Helder Gosling.