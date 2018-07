Embate entre Tralli e Doria repercute nas redes sociais

O jornalista perguntou ao candidato sua opinião sobre um terreno abandonado, Doria respondeu que considera os ocupantes da área "invasores e transgressores". Foi aí que o clima esquentou, pois Tralli o questionou sobre uma área pública de 400 m² incorporada a seu imóvel em Campos do Jordão (SP). "O senhor se considera um invasor?", disse o apresentador ao finalizar a pergunta.

"Esse processo corre faz vinte anos. A Justiça já mandou o senhor devolver essa área pra prefeitura, mas, o senhor insiste em manter essa área pública anexada à sua propriedade particular. O senhor se considera um invasor?", questionou Tralli colocando Doria na parede.

Após uma repetir várias vezes "não, não, não", o candidato do PSDB tentou por panos quentes no embate com um elogio ao apresentador e rebateu a questão. "Tralli, gosto muito de você e admiro o seu trabalho. Você é o jornalista mais brilhante que eu conheço há muitos anos. Não é verdade o que você está falando. A Justiça não determinou isso, está sob judice", disse Doria.

O jornalista insistiu no assunto. No Twitter, muitos internautas defenderam a dureza de Tralli, mas outros consideraram desnecessário.