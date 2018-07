Embora erguida, aeronave continua a interditar Viracopos Cerca de 70 pessoas acompanham a operação na tarde desta segunda-feira para retirar o cargueiro MD-11, da Centurion Cargo, que interdita desde a noite do sábado a pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas. A aeronave, com 67 toneladas de carga, começou a ser removida domingo à noite, mas o equipamento utilizado no transporte, uma espécie de guincho de aviação, apresentou problemas e teve de ser trocado.