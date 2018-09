''Embora todas sejam seguras, com a geral o risco é ainda menor''

Em procedimentos acima da cintura, como mamoplastia, o médico Carlos Alberto Komatsu usa apenas anestesia geral, por considerá-la mais segura.

Por que a geral?

A peridural é tecnicamente mais difícil e pode causar complicações maiores, como parada cardíaca ou prejuízos motores. A local é ainda mais problemática, pois frequentemente precisa ser reaplicada e isso aumenta o risco de se atingir níveis tóxicos. Embora todas sejam seguras se o anestesista for experiente, com a geral o risco é ainda menor.

Mas essa não é a visão dos pacientes, certo?

As pessoas se assustam com a anestesia geral, porque não gostam de se imaginar inconscientes e entubadas. Acham as outras mais seguras, mas é um engano. O verdadeiro problema, porém, é quando o que pesa na decisão são fatores econômicos. Isso não pode pautar a escolha da anestesia, seja pelo médico, seja pelo paciente.