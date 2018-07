Emboscada no Sudão do Sul mata 5 soldados de missão da ONU e 7 civis

"Pelo menos outros nove integrantes da missão de paz e civis ficaram feridos no ataque e alguns permanecem desaparecidos", acrescentou a Missão da ONU no Sudão do Sul (UNMISS) em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse que os soldados mortos eram indianos. As nacionalidades dos civis mortos não estavam imediatamente disponíveis.

Os soldados escoltavam um comboio da ONU perto da cidade de Gumuruk, em Jonglei, um Estado remoto duramente atingido por um ciclo de roubo de gado, violência tribal e combates entre forças do governo e os insurgentes.

"(Os soldados) estavam em um grupo de 32, quando foram atacados", Syed Akbaruddin, porta-voz do ministério indiano, disse à Reuters. "Nós soubemos que cinco foram mortos."

Desde a conquista da independência do Sudão em julho de 2011, o Sudão do Sul tem lutado para impor sua autoridade em vastas áreas do território, depois de décadas de guerra civil com Cartum.

Mais de 150 pessoas foram mortas no mês passado em Jonglei, o maior Estado do país, em uma batalha entre o Exército do Sudão do Sul e os insurgentes de David Yau Yau, um líder rebelde que luta contra forças do governo local.

(Reportagem de Andrew Green e Frank Jack Daniel)