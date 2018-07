Embraer e Republic Airways assinam contrato para 50 jatos E175 de US$2,1 bi A Embraer assinou contrato com a operadora norte-americana de frotas Republic Airways para pedidos firmes de 50 jatos comerciais E175 no valor estimado de 2,1 bilhões de dólares, com base em preços de lista, informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira.