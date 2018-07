Embraer fecha acordo para venda de jatos à estatal venezuelana

Entretanto, o negócio pode chegar a 900 milhões de dólares caso seja exercida a opção de compra de mais 14 aeronaves.

A assinatura do acordo foi realizada durante cerimônia com a presença da presidente Dilma Rousseff e de seu colega venezuelano, Hugo Chávez, em Brasília.

O presidente venezuelano está no Brasil para a cúpula extraordinária do Mercosul, bloco no qual a Venezuela ingressou recentemente como membro-pleno.

(Reportagem de Ana Flor; Texto de Eduardo Simões)