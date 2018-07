Embraer inaugura novo colégio em Botucatu

A primeira turma começa com 120 alunos no 1.º ano do ensino médio. A escola tem capacidade para 360 alunos e fica ao lado de uma unidade da Embraer. O terreno foi cedido pela prefeitura e a instalação custou à empresa aproximadamente R$ 5 milhões.

Os alunos foram selecionados por vestibulinho organizado pela Vunesp, a exemplo de como ocorre no colégio Embraer Juarez Wanderley, de São José. Para a seleção, participaram 1,2 mil candidatos - são aceitos somente alunos de escolas públicas de Botucatu e outras sete cidades da região (Anhembi, Areiópolis, Bofete, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel).

O diretor-superintendente do Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, Pedro Ferraz, explica que os selecionados recebem bolsa integral, uniformes, materiais didáticos, alimentação e transporte. "Nossa escolha foi investir em educação nas comunidades ao redor de nossas unidades."

O ensino é organizado em dez horas diárias, das quais sete são dedicadas ao currículo tradicional. O restante é dividido entre atividades culturais e laboratórios para preparação para a universidade. Na nova escola, há nove laboratórios, com ilhas para edição de vídeo, empresas virtuais e artes, por exemplo.

O objetivo é que a nova unidade alcance, em três anos, com a formação da primeira turma, os mesmo resultados do Juarez Wanderley. Em São José, a taxa de aprovação em vestibulares é de 100%. No ano passado, 87% se matricularam em universidades públicas.

A nova escola recebe o nome de Casimiro Montenegro Filho porque ele foi um dos idealizadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição onde também nasceu a Embraer. / P.S.