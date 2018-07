Embraer recebe pedido firme da American Airlines avaliado em US$2,5 bi

O pedido --anunciado por ambas as empresas nesta sexta-feira-- também envolve opções de compra para outras 90 aeronaves do mesmo modelo, podendo levar a o valor total do acordo a mais de 6 bilhões de dólares.

O pedido firme será incluído na carteira de pedidos firmes da Embraer do quarto trimestre deste ano, sendo que as entregas estão previstas para começar no primeiro trimestre de 2015.

A fabricante brasileira registrava, ao fim de setembro, uma carteira de pedidos firmes de 17,8 bilhões de dólares.

As ações da Embraer operavam em forte alta após o anúncio da encomenda da American Airlines. Às 10h43, os papéis da fabricante de aviões subiam 4,01 por cento, a 18,40 reais, ante alta de 0,29 por cento do Ibovespa.

A American Airlines --controlada pela AMR Corp, que passa por um processo de fusão com a US Airways para sair da concordata-- também anunciou uma encomenda com a principal rival da fabricante brasileira, a canadense Bombardier.

O pedido para a Bombardier, porém, é menor que o feito para a Embraer: envolve 30 aviões CRJ900, avaliados em 1,42 bilhão de dólares, e com opção de compra de até mais 40 unidades, o que elevaria o valor total da transação para 3,38 bilhões de dólares.

(Por Roberta Vilas Boas)