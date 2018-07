Embraer reverte prejuízo no 2º tri com maiores entregas e menores impostos

A terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo teve lucro líquido atribuído aos acionistas de 319,8 milhões de reais de abril a junho, contra resultado negativo de 9,9 milhões de reais no mesmo período de 2013.

O resultado foi impactado pela queda da despesa com imposto de renda e contribuição social, que havia sido elevada no ano anterior pelo efeito cambial. No segundo trimestre, a linha somou 93,5 milhões de reais, ante 236,6 milhões um ano antes.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Embraer ficou em 582,9 milhões de reais, avanço de 36,5 por cento na comparação anual.

A companhia entregou 29 aeronaves comerciais e 29 executivas no segundo trimestre, contra 22 aviões comerciais e 29 executivos no mesmo período do ano anterior, o que ajudou a elevar a receita líquida em 21 por cento, a 3,929 bilhões de reais.

A aviação comercial teve participação de 55,2 por cento no total das receitas, a 2,167 bilhões de reais, enquanto a aviação executiva respondeu por 23,9 por cento, a 939,1 milhões de reais. O segmento de defesa e segurança, por sua vez, correspondeu a 20,3 por cento do total, a 796 milhões de reais.

Mesmo com o maior número de entregas, a Embraer registrou queda na margem bruta para 21,9 por cento no segundo trimestre ante 23,1 em igual etapa de 2013, com a maior participação dos jatos E175 e E170 piorando o mix de entregas, disse a companhia.

A Embraer afirmou que as estimativas da companhia para a performance financeira e as entregas de aeronaves em 2014 permanecem inalteradas.

(Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres)