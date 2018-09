Embraer vende 12 jatos Legacy a grupos do Oriente Médio A Embraer anunciou no domingo que vendeu 12 jatos executivos Legacy para três grupos do Oriente Médio. As encomendas a preços de tabela somam 208,2 milhões de dólares e já estão inseridas na carteira de pedidos firmes a entregar referente ao terceiro trimestre. A encomenda maior é a de oito jatos executivos pela Al Jaber Aviation, do grupo Al Jaber, de Abu Dhabi, informou a Embraer em comunicado. A companhia fez pedido por quatro Legacy 450 e quatro Legacy 500 e as entregas estão previstas para 2013. O acordo marca o segundo contrato fechado entre a Al Jaber e a Embraer. Os outros dois contratos envolvem a Asaig Aviation, operadora de vôos fretados do Kuwait e subsidiária do Grupo Al-Shalfan International, e a Falcon Aviation Services (FAS), com sede em Abu Dhabi. A primeira comprou 2 jatos Legacy 500 e a segunda encomendou outras duas unidades do mesmo modelo. As entregas ocorrem entre 2013 e 2014. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)