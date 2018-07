Embrapa discute, no PR, o monitoramento de florestas

A Embrapa Florestas, em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro, promoverá, de 23 a 27, em Curitiba (PR), o 1º Seminário Nacional sobre Dinâmica de Florestas, que vai discutir a contribuição do monitoramento da dinâmica das florestas para o uso sustentável. O seminário vai abordar o estudo de crescimento das florestas brasileiras e divulgar as ações de pesquisa com parcelas permanentes, que são áreas demarcadas na floresta e remedidas periodicamente. A instalação e o acompanhamento dessas parcelas é uma ferramenta importante para o levantamento de informações espaciais e temporais sobre crescimento e evolução das florestas e pode ajudar a melhorar o planejamento florestal no País. O objetivo do evento, conforme a Embrapa, é expandir e consolidar as redes regionais de parcelas permanentes, integrando-as ao Sistema Nacional de Parcelas Permanentes (SisPP), além de concentrar os esforços para desenvolver e promover pesquisas de longa duração no monitoramento de florestas. PALESTRAS Os principais destaques do evento serão as palestras internacionais, como a do professor Jerry Vanclay, da Southern Cross University, da Austrália. O professor, que é coordenador do programa florestal da universidade e trabalha com sustentabilidade florestal, vai abordar a importância das parcelas permanentes para o monitoramento e a modelagem do crescimento e da produção de florestas. Outros destaques são as palestras dos especialistas Bonifácio Mostacedo, do Instituto Boliviano de Pesquisas Florestais (Ibif), que vai apresentar a Rede de Parcelas Permanentes da Bolívia, e Felipe Pérez Martín, do Ministério do Meio Ambiente da Espanha, que vai abordar o uso de parcelas permanentes no Inventário Florestal Nacional espanhol e sua harmonização com os inventários nacionais de outros países da União Européia. Estão programados ainda conferências, mesas-redondas, painéis e trabalhos voluntários. INFORMAÇÕES: Tel. (0--41) 3675-5679