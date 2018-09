Embrapa faz palestra sobre transgênicos A Embrapa promove hoje, em Sete Lagoas (MG), mais uma edição do projeto Papo com Ciência, criado para aproximar a instituição de pesquisa da população regional. O tema será alimentos geneticamente modificados ou transgênicos. Os alimentos geneticamente modificados têm sido assunto de muitas discussões nos últimos anos. Por isso, a Embrapa acredita que cabe à ciência e à pesquisa descomplicar o debate, mostrando as possibilidades e as limitações desta tecnologia. Tel. (0--31) 3027-1272.