Embrapa faz queimada controlada para estudo

Segundo o pesquisador Falberni Costa, será possível avaliar as emissões de gases-estufa durante a queima e como os nutrientes do solo reagem às altas temperaturas. E, também, verificar os níveis de partículas no ar que podem causar danos ao sistema respiratório humano.

Para o pesquisador, a quantificação das emissões é importante para o mercado de carbono - "que deve ficar cada vez mais forte no mundo", diz. Já foi feita uma queimada no extremo oeste do Estado, em Cruzeiro do Sul, em 2010. As diferenças de solo e relevo, por exemplo, alteram os resultados.

"É preciso reduzir as incertezas nos fatores de emissão provenientes das diferentes regiões da Amazônia e considerar as características locais. Os resultados do projeto serão de grande importância na elaboração e estruturação de políticas públicas voltadas para o tema", afirma.