Embrapa lança livro sobre cultura do milho Disponibilizar resultados de pesquisa e tecnologias para o aumento da produtividade da cultura do milho no Brasil. Estes são os principais objetivos do livro A Cultura do Milho, editado pela Embrapa Milho e Sorgo, lançado na semana passada. "A ideia é oferecer alternativas para aliar rentabilidade, preservação ambiental e bem-estar social", disse a chefe-geral da unidade, Vera Maria Carvalho Alves. O livro é dividido em 16 capítulos e aborda temas desde a fisiologia da produção até aspectos econômicos.