Embrapa mapeia softwares rurais

A Embrapa Informática Agropecuária, em Campinas (SP), vem fazendo, desde outubro do ano passado, um levantamento que interessa a produtores rurais e empresas que utilizam ou fabricam softwares voltados para as atividades agrícolas ou pecuárias. Até agora, o levantamento mapeou a existência de 425 softwares desenvolvidos para o setor, por 181 empresas, sejam instituições de pesquisa, universidades, empresas privadas ou pessoas físicas. Dos 425 softwares relacionados até agora, segundo a coordenadora do projeto, Cássia Isabel Costa Mendes, analista da Área de Comunicação e Negócios da Embrapa Informática Agropecuária, "74 são destinados a formar base de dados e sistemas de informação, como histórico de dados meteorológicos ou de solos". Em segundo lugar, com 54 softwares, estão os de gerenciamento e controle de rebanhos de corte e de leite. Em terceiro, vêm os de gestão e controle agropecuário (administração da propriedade rural), com 36 softwares. Conforme a pesquisadora, o levantamento ainda está sendo feito e a Embrapa está aberta a instituições, empresas ou pessoas físicas que queiram informar o desenvolvimento de softwares para o setor. O projeto, fruto de parceria com a Unicamp, a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro, a Finep, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Sociedade Brasileira de Informática, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade de São Paulo e o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), tem várias fases, conforme Cássia. "A primeira é o mapeamento e a relação das empresas que desenvolvem softwares para a agricultura e pecuária e a identificação e quantificação desses softwares", diz. "Segundo especialistas da área, temos por volta de 200 empresas que atuam com Tecnologia da Informação (TI) no agronegócio", diz Cássia. Demanda Num segundo momento, a idéia é mapear a demanda em TI para o ambiente agrícola e pecuário. "Vamos fazer um cruzamento entre demanda e oferta, pesquisando nos órgãos representativos do setor se o produtor rural usa TI no empreendimento agrícola." E, numa terceira etapa, após identificadas as demandas e carências do setor na área de TI, a proposta é a de que não só a Embrapa, mas as instituições envolvidas no projeto, desenvolvam ou divulguem os softwares adequados para cada tipo de demanda. "Pretendemos, também, ao fim do trabalho, disponibilizar no site da Embrapa e das instituições participantes a relação completa dos fabricantes e dos softwares desenvolvidos para o setor", finaliza a pesquisadora, reforçando que, para quem quiser notificar a Embrapa de que desenvolve software agrícola ou pecuário ainda dá tempo. Basta entrar em contato no e-mail abaixo. INFORMAÇÕES: Embrapa, sac@cnptia.embrapa.br