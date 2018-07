Embrapa pesquisa cana tolerante à seca A Embrapa Agroenergia divulgou na semana passada que está trabalhando, desde agosto de 2008, no desenvolvimento de uma variedade de cana-de-açúcar tolerante à seca. De acordo com o pesquisador Hugo Molinari, a estimativa é a de que a nova variedade esteja à disposição do setor sucroalcooleiro em até sete anos.