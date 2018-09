Embrapa unifica dados de pecuária

Criar um banco de dados, integrando 9 unidades da Embrapa, 6 universidades, 5 ONGs de preservação ambiental e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é um dos desafios da Embrapa, e que faz parte do projeto Avisar, um programa idealizado para melhorar a pecuária no Centro-Oeste, preservando a vegetação nativa de Pantanal, Cerrado e Amazônia. Com início em outubro de 2007, o projeto terá quatro anos de duração e mobiliza uma equipe de mais de cem pesquisadores para quantificar os efeitos ambientais, sociais e econômicos dos diferentes sistemas de produção de bovinos de corte na região. ''Queremos auxiliar na formulação de políticas públicas e programas para a bovinocultura visando ao equilíbrio da produção ambiental, econômica e social'', diz o pesquisador da Embrapa Cerrados, Luís Gustavo Barioni, coordenador do Avisar. Até o fim de 2009, um banco de dados será disponibilizado na internet. ''O maior problema quando falamos de desenvolvimento da pecuária e impacto ambiental é que cada setor vem com uma pesquisa diferente e setorizada. O banco de dados unificará todas essas informações, para que todos possam sentar e conversar com mais objetividade e chegar em um denominador comum'', diz. O banco de dados, segundo ele, é o carro-chefe do projeto, integrando todos os pesquisadores e centralizando informações sobre Amazônia, Pantanal e Cerrado, avaliações de impactos físicos, sociais e socioeconômicos, bovinocultura e cadastro dos criadores. Informações: http://avisar.cpac.embrapa.br/