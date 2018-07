Embratel exerce opção para assumir controle da Net

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embratel notificou a Globo Comunicação e Participações (Globopar) sobre exercício de compra de 5,5 por cento do capital votante da GB Empreendimentos e Participações, controladora da Net.

Essa fatia corresponde a 1.077.520 ações ordinárias da GB, que possui 51 por cento do capital votante da Net.

"Uma vez formalizada a transferência das ações objeto da opção, a Embrapar, juntamente com sua controlada... Embratel, passará a deter o controle direto da GB e, portanto, o controle indireto da Net", segundo fato relevante.

A Embratel é controlada pela mexicana América Móvil, do bilionário Carlos Slim, através da Telmex. A companhia mexicana controla também operadora móvel Claro.

Atualmente, a Globo possui 51 por cento da GB, enquanto a Telmex possui 49 por cento, de acordo com o site da Net.

MOVIMENTO ESPERADO

Já era amplamente esperada pelo mercado a compra do controle da Net após a aprovação no Senado, e subsequente ratificação pela Presidência, do Projeto de Lei 116 (PL 116), no começo do segundo semestre do ano passado.

A lei, que trata principalmente o segmento de TV por assinatura, regula a participação de estrangeiros no capital de empresas de distribuição de conteúdo.

A Embratel havia pedido em outubro à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aval para assumir o controle da Net e subsequentes tratativas com a Globopar.

Mas as empresas de Slim no Brasil já haviam anunciado, também em outubro, pacotes combinados de serviços, dando início a esta união entre as empresas do grupo no país.

(Por Sérgio Spagnuolo)