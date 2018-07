Embriagado é preso por dirigir na contramão em estrada

SÃO PAULO - Um motorista de 35 anos foi preso após dirigir por três quilômetros na contramão na madrugada desta sexta-feira, 18, na Rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí (SP). A ação do motorista foi flagrada pelo sistema de câmeras da concessionária Autoban, empresa responsável pela rodovia. Segundo a concessionária, o homem dirigiu na contramão entre os quilômetros 61 e 58 na pista sentido interior, por volta das 4h25.

Um comboio foi montado para evitar acidentes. O homem acessou uma avenida municipal e retornou para a rodovia no sentido São Paulo, momento em que foi abordado, na altura do km 63 da Anhanguera. Ele foi submetido ao teste do bafômetro. O exame constatou embriaguez e o motorista foi levado para a delegacia da região. Ele será liberado após pagar fiança de R$ 622.