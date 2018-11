Embriagado, oficial da PM bate em 3 carros em SP

A primeira das colisões aconteceu pouco depois da meia-noite, na Avenida Rubem Berta, quando a Cherokee preta dirigida por Neto bateu na lateral de um Corsa cinza. Em seguida, a Cherokee se chocou contra a traseira de um Fiat Uno verde. Como o policial continuou dirigindo, o motorista do Uno resolveu segui-lo e, novamente, o tenente-coronel reformado bateu na traseira de uma picape Strada vermelha. Finalmente, seis quilômetros e três colisões depois, Mota Neto parou.

?Ele estava completamente alcoolizado?, afirmou o motorista do Uno. ?Ele estava bem bêbado?, reforçou o homem que dirigia a Strada. ?Fico me sentindo um verdadeiro idiota, palhaço. Um policial militar, que deveria dar o exemplo, faz uma coisa dessas.? Apesar de ter praticamente destruído a frente do carro, o PM da reserva teve apenas ferimentos leves e foi levado para o pronto-socorro. Medicado, teve alta na manhã de ontem.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um exame confirmou que o tenente-coronel reformado estava embriagado. A psicóloga de 48 anos que dirigia o Corsa cinza também ficou machucada, mas sem gravidade. De acordo com a Polícia Civil, a habilitação do PM havia vencido em 16 de fevereiro do ano passado. Um inquérito foi instaurado no 27º DP (Campo Belo). Segundo a Polícia Militar, Mota Neto está na reserva há oito anos e não está sujeito a punições pela corporação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.