Emenda 29 deve ir a pauta da Câmara na semana que vem Os deputados pretendem adiantar em uma semana as votações da regulamentação da Emenda 29 --que define gastos mínimos com a saúde nos três níveis de governo-- e do projeto que cria comissão para esclarecer crimes e abusos contra direitos humanos durante o regime militar para a próxima semana, afirmaram líderes nesta terça-feira.