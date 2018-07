Emenda 29 não encerra debate de financiamento à saúde--ministro

O texto com a regulamentação da emenda constitucional, sancionado nesta semana pela presidente Dilma Rousseff, obriga a União a aplicar na saúde o valor empenhado no ano anterior, mais a variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB).

Já os Estados e o Distrito Federal deverão investir 12 por cento de sua receita no setor, enquanto os municípios devem investir 15 por cento.

"O debate sobre o financiamento para a saúde vai continuar", disse Padilha durante entrevista coletiva, nesta quarta-feira, em que o Ministério anunciou a introdução de duas novas vacinas para crianças -uma nova imunização contra a poliomielite e uma vacina pentavalente, que protege contra cinco doenças.

"Ela (Emenda 29) foi um passo de uma caminhada que nós ainda temos que trilhar para debater o financiamento da saúde, fazer com que o Brasil se aproxime de outros países... da América Latina que investem mais per capita em saúde, que o setor público se aproxime do setor privado", disse.

Durante a análise da regulamentação da Emenda 29 pelo Congresso Nacional, no final do ano passado, foi retirada do texto a proposta que criava um novo imposto para o financiamento no setor, a Contribuição Social para a Saúde, que funcionaria nos moldes da extinta CPMF.

Na votação, parlamentares governistas também conseguiram evitar que o texto obrigasse a União a aplicar 10 por cento de sua receita em saúde.

Extinta em dezembro de 2007, a CPMF, imposto sobre movimentação financeira originalmente criado para financiar a saúde, rendia cerca de 40 bilhões de reais ao ano aos cofres do governo. A arrecadação do governo federal, no entanto, tem crescido significativamente desde então, segundo dados da Receita Federal.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)