Emergência do HC de Ribeirão Preto reduz atendimento A partir de segunda-feira, 21, a Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas (HC), de Ribeirão Preto (SP), irá passar por reforma do forro do teto na ala de leitos para adultos do setor de urgência. Devido aos serviços, para refazer o sistema de ar-condicionado, cada uma das duas alas (26 leitos no total) estará fechada por 15 dias (o trabalho deverá terminar em um mês).