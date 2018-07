Emergentes ajudam Unilever a escapar da sina das concorrentes

A fabricante de marcas como Dove e Knorr está enfrentando condições mais difíceis no Sul da Europa e vê os custos das commodities aumentar. No entanto, manteve as previsões para 2012 em vez de alarmar os investidores, como Danone e Procter & Gamble fizeram.

A Unilever, com uma receita anual de 46,5 bilhões de euros (56,4 bilhões de dólares), teve alta de 5,8 por cento nas vendas do segundo trimestre, ajudada por estar menos exposta do que a Danone a economias problemáticas --como a Espanha-- e por ter mais negócios do que a P&G em países emergentes, como Índia e Indonésia.

"A situação macroeconômica está difícil e mostra sinais de piora, além de haver volatilidade nas commodities, mas ainda acreditamos em uma modesta melhora nas margens operacionais de 2012", disse o diretor financeiro Jean-Marc Huet em coletiva nesta quinta-feira.

O aumento de 5,8 por cento superou uma estimativa consensual de 4,8 por cento em pesquisa da própria companhia e veio após um crescimento de 8,4 por cento no primeiro trimestre e de 6,5 por cento em 2011. As vendas nos países emergentes, que respondem por 55 por cento do total, cresceram 11 por cento.

As vendas na Europa caíram 2,2 por cento no trimestre, mas o diretor ressaltou que os países do Sul europeu, afetados pela crise da zona do euro, respondem por menos de 4 por cento das vendas totais do grupo e que houve a compensação por bons resultados na Grã-Bretanha, Alemanha, França e Holanda.

A fabricante de bens de consumo --terceira maior do mundo após Nestlé e P&G-- manteve a previsão de modesta expansão na margem de lucro no ano. A margem de lucro no primeiro semestre foi estável, mas analistas acreditam em uma alta na segunda metade do ano.

(Por David Jones)