EMI nega que Abbey Road esteja à venda Dias depois de o Financial Times noticiar que a EMI colocaria à venda os estúdios Abbey Road, imortalizados no álbum homônimo dos Beatles, a companhia divulgou nota afirmando que manterá a propriedade, embora esteja em conversas com terceiros para revitalizá-la. Segundo a EMI, as discussões sobre como recuperar o Abbey Road acontecem desde novembro, mas uma proposta de compra por US$ 46 milhões chegou a ser rejeitada. A notícia da venda mobilizara nomes como Paul McCartney, defensor da necessidade de "salvar os estúdios", e Andrew Lloyd Weber, apresentado como potencial comprador.