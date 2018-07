Emílio Ribas prepara encontro de ex-residentes

A proposta do encontro é promover troca de conhecimento e experiências entre as várias gerações de ex-residentes, que se tornaram especialistas e hoje atuam em universidades, hospitais e clínicas de quase todos os Estados do País.

Ao longo de mais de 40 anos, esses infectologistas testemunharam o surgimento de novas doenças infecciosas, como a aids, e a emergência de questões que tiveram forte impacto na especialidade, como a resistência bacteriana. Isso sem contar as epidemias históricas: febre tifóide, meningite meningocócica, febre purpúrica, sarampo e a mais recente influenza H1N1.

"São infecções novas para especialistas velhos", diz a médica Marinella Della Negra, que fez parte da segunda turma de residentes do Emílio Ribas, que ingressou em 1972. Desde então, nunca mais deixou o instituto e só divide seu tempo com a atividade de professora da disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Ela conta que, na época em que decidiu ser infectologista, a carreira ainda estava "engatinhando".

"Naquele tempo, o Emílio Ribas tinha uma característica de isolamento. Era um hospital que servia para por o paciente com doença infecciosa. Só quem realmente queria fazer a especialidade ia para lá", conta.

Ela avalia que, na época, atuar no Emílio Ribas não tinha o glamour que veio a ter depois, quando a instituição passou a ser reconhecida pelo ensino e também pela pesquisa.

O surgimento da aids, segundo Marinella, foi um grande impulsionador das pesquisas na área. "Foi um marco. Com a aids, teve que se investir muito dinheiro nas pesquisas. Por meio desse investimento, foi possível avançar também no conhecimento de outras infecções." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.