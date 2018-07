Emílio Santiago segue internado após AVC O cantor Emílio Santiago, de 66 anos, permanece internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, desde a manhã de quinta, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico, em que não há hemorragia. Ele está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e inspira cuidados.