Emirados Árabes fornecerão US$9 bi em derivados de petróleo para Egito O Ministério do Petróleo do Egito disse neste domingo que os Emirados Árabes Unidos irão fornecer "cerca de 9 bilhões de dólares" em produtos de petróleo para o Egito no próximo ano, como parte de um acordo que irá entrar em vigor na segunda-feira.