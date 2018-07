Emirados Árabes Unidos anunciam prisão de célula ligada à Al Qaeda Os Emirados Árabes Unidos disseram nesta quinta-feira ter detido uma célula de sete membros ligada à Al Qaeda, que planejava ataques no centro de negócios e petróleo do Golfo, no segundo incidente nos últimos meses em que os emirados desmontam uma ameaça concreta do grupo militante.